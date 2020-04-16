Мы уже никогда не избавимся от коронавируса — главный эпидемиолог Швеции

Андерс Тегнелл отметил, что коронавирус уже никогда не исчезнет и периодически мир будет сталкиваться с новыми пандемиями.

Об этом эпидемиолог поведал во время видеоконференции, пишет «НБН» ссылаясь на «RMF24«.

По его словам, страны, где надеются, что после выздоровления последнего пациента с коронавирусом исчезнет и сама болезнь, очень ошибаются. Тегнелл считает, что мир уже никогда не избавится от коронавируса:

«Я очень сомневаюсь, что вирус со временем просто исчезнет. В некоторых странах допускают, что когда число зараженных у них сократится к нулю, то это будет значит победу над вирусом. Но я так не думаю. Мне кажется, что мы каждый год будем сталкиваться со вспышками эпидемии COVID-19, как с сезонным гриппом».

Напомним, ранее в ВООЗ заявили, что пик пандемии коронавируса в мире ещё не наступил.