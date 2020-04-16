Невзоров рассказал о слабоумии и сумасшествии в России: журналист о гражданах РФ и властях

Стало известно о том, что в Российской Федерации находится большое количество людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, а также состоянием ума. Как оказалось, на фоне пандемии коронавируса данная проблема только усилилась.

Такое мнение выразил российский журналист Александр Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Сейчас в России много людей сходят с ума криво и сильно выделываются. Но даже на этом фоне выделяются такие люди в руководстве регионов. Они, правда, настоящие гении. К ним относятся власть имущие в Брянске, которые решили закрыть поликлиники. Теперь население точно не скучает. Припадки, инфаркты и сердечные приступы не дают расслабиться населению», — сообщил Невзоров, отвечая на вопрос об обществе в РФ.

После этого Невзоров сообщил, что в России массовых истерий нет. Однако есть те, кто любит позлорадствовать и «общипать», как сообщил сам Невзоров, слабоумных людей, которые обращаются к экстрасенсам и целителям.

«Такие люди всегда будут готовы заряжать ваши трусы, спасая таким образом мир. У них своя аудитория. Слабоумие – это уже не относится к маскам. В этом у России дефицита нет. Со слабоумием в России все в полном порядке. Их очень много у нас», — подытожил Невзоров.

Напомним, России мало Крыма и Донбасса: Жириновский заявил о новых оккупациях.