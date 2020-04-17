Россия готова помочь Украине бороться с пожарами в Чернобыле — МИД РФ

Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия готова помочь Украине в ситуации с пожарами в Чернобыле.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Известия«.

По словам Захаровой, если Украина попросит у Российской Федерации помощи, в борьбе с пожарами в Чернобыле, то они обязательно рассмотрят этот вопрос. При этом российская чиновница добавила, что пока что подобных просьб от Украины не поступало:

«Мы следим за ситуацией с пожарами в Чернобыле. На сегодняшний день Украина не обращалась к нам за помощью. Но если поступит такая просьба, мы обязательно её рассмотрим».

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в Чернобыльской зоне.