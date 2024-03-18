Издание The Insider сообщило, что с начало этого года произошло 15 атак ударных дронов на 13 НПЗ в девяти регионах государства-террориста, из них восемь предприятий получили значительные повреждения, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, общая мощность нефтеперерабатывающих заводов, по которым били беспилотники, составляет 178 миллионов тонн в год. У восьми НПЗ со значительными повреждениями установленная мощность составляет 83 миллиона тонн в год.

В материале СМИ отмечается, что кампания воздушных ударов по таким предприятиям на сегодня затронула лишь 46 миллионов тонн в год мощностей переработки НПЗ, если учитывать только достоверно поврежденные установки первичной переработки «черного золота».

В издании уточняют, что этот показатель составляет 14% всей мощности нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора и 17% от переработанного россиянами «черного золота» в прошлом году.

По словам собеседника журналистов в нефтяной отрасли, вероятно, следующими мишенями для БПЛА станут крупнейшие в РФ НПЗ на территории Самарской и Рязанской областей.

Напомним, 17 марта дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В СБУ подтвердили атаку на это предприятие, сообщив подробности операции.