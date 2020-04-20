РФ устроила провокацию над Средиземным морем: США дважды провели перехват истребителя

ВМС США в течение 100 минут совершили два перехвата истребителя Су-35, который принадлежат Российской Федерации.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США.

Военные США обвинили Россию в умышленной провокации. Боевой истребитель Су-35 19 апреля опасно близко подлетел к американским морским патрульным самолетам Р-8А. Инцидент произошел над Средиземным морем.

Первый перехват прошел без рисков для жизни и без уничтожения техники. Американская сторона назвала его безопасным и эффективным. Однако второй перехват оказался куда сложнее. Су-35 летел на очень высокой скорости и приближался к Р-8А слишком близко, расстояние между самолетами доходило до восьми метров.

Маневры российской стороны нанесли ущерб американской стороне. Создалась турбулентность, безопасность обеих сторон была под угрозой. Можно отметить выхлопы двигателя Р-8А и риск неисправности. В итоге инцидент закончился провокацией и нарушением дозволенных границ со стороны РФ. Жертв нет, однако нанесен дополнительный урон по хрупкому доверию между США и РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, Китай против США: в Ухане дали ответ на обвинение в умышленном создании коронавируса.