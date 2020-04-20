Китай против США: в Ухане дали ответ на обвинение в умышленном создании коронавируса

Китайские представители из Уханя дали ответ США на обвинение в искусственном создании коронавируса. Ученые заявляют, что у них попросту нет достаточных знаний для создания столь опасного вируса.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на CGTN.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин уверен, что никаких свидетельств искусственного происхождения коронавируса нет.

«Я абсолютно уверен, что человечество не обладает необходимыми знаниями для создания нечто подобного коронавирусу. Синтез такого вируса попросту невозможен», — заявил Чжимин.

Он подчеркнул, что «вероятность, того, что какой-либо вирус мог вырваться от нас нулевая», ведь китайские сотрудники строго соблюдают профессиональные нормы обращения с образцами.

Стоит отметить, что США активно обвиняют Китай в создании коронавируса, а ВОЗ в неэффективной работе против распространения вируса. Штаты получили серьезный удар из-за волны заболеваний. Паника заметна даже в высших эшелонах власти. Экономическое доминирование США оказалось под угрозой и лидер штатов Дональ Драм не намерен мириться с этим.

Напомним, как сообщалось ранее, следствие зашло в тупик: СБУ сделало заявление о покушении Шайтанова на Авакова.