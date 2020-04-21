Испания закрывает свои границы для туристов до 2021 года

Из-за пандемии коронавируса и серьезной ситуацией с распространением COVID-19 власти Испании решили закрыть страну для туристов до 2021 года. Стоит отметить, что в Испании сейчас на втором месте по числу заболевших коронавирусом: здесь более 200 000 заболевших.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DW«.

Испания до конца 2020 года, как минимум, не будет открывать границы для иностранных граждан. Такой указ уже разработали в правительстве и туриндустрии Испании. По прогнозам экспертов, туристы не смогут попасть в Испанию до лета 2021 года.

Министр труда Испании Йоланда Диас ещё 17 апреля выступила с заявлением, что в плане поэтапного выхода с карантина нет пунктов о возобновлении туристической сферы для иностранцев.

Ещё до этого заявления министр употребления Испании Альбето Гарсон и другие испанские чиновники просили людей не бронировать путевки в Испанию.

Напомним, ранее мы писали, что Испания опередила Италию по количеству заболевших коронавирусом.