Россиян ждет обнищание – экономист рассказал о фатальной тенденции в РФ

Коронавирус и кардинальные изменения цены на нефть серьезно отразятся на жизни простых граждан Российской Федерации. Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган сделал неутешительный прогноз.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Коган рассказал, что в современных реалиях России, государство получает все больше влияния в экономических вопросах. Это приводит к тому, что частной инициативе приходится нелегко. Он прогнозирует, что россияне будут все больше переходить на онлайн-деятельность ради заработка. Это может привести к тому, что в РФ создастся волна хакерских атак, которые могут быть направлены как внутрь страны, так и за ее приделы.

Мало кого из простых россиян ждет обогащение в ближайшие годы, считает экономист. Он отметил, что «россияне всерьез обеднеют, увы, это неизбежно. Условия жизни всех граждан РФ зависят от цены на нефть». Коган считает крайне важным сейчас помогать малому бизнесу. Однако подготовки властей к нынешнему кризису может не хватить.

Напомним, как сообщалось ранее, «профсоюзы ДНР» призвали Пушилина к ответственности: народ требует социальной защиты.