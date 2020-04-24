Американцам угрожает голод: безработица и огромные очереди вызвали бурную реакцию народа

Множество жителей США из-за пандемии коронавируса лишились работы. Значительно возросла нагрузка на организации, которые занимаются благотворительностью. Потребность в поставках еды для бедных повысилась на 70%.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Business Insider.

Известно, что примерно 95% продовольственных банков знаменитой некоммерческой сети Feeding America постигла эта проблема. В случае продления карантина запас продовольствия благотворительных организаций может иссякнуть и людей попросту может ожидать голод. Кроме того, многие работники благотворительных организаций боятся работать в условиях коронавирусного кризиса, что приводит к дефициту кадров.

Глава банка продовольствия в Сан-Антонио Эрик Купер заявил, что раньше ему еще не доводилось видеть столь большие очереди за продуктами. За прошлую неделю примерно 10 тысяч граждан обратились за продовольственной помощью. Он отметил, что количество людей, которым нужна помощь возросло вдвое, что и приводит к очередям. Он отмечает, что не может ручаться, что еды хватит всем.

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