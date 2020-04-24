Потому что мы не уважаем природу — Лукашенко рассказал свою версию появления коронавируса

Как отметил Александр Лукашенко, это «Господь ударил по голове коронавирусом», потому что в Беларуси перестали «уважать лес».

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Александр Лукашенко вновь отличился неоднозначным заявлением по поводу COVID-19. На сей раз президент Республики Беларусь заявил, что коронавирус — это Божье наказание за неуважение к природе.

«Лес — это наше богатство. Так было и так будет. Но мы к такому богатству, иногда просто ужасно относимся. И поэтому Господь, как я уже говорил, ударил по нашим головам коронавирусом».

Лукашенко подчеркнул, что если бы белорусы более уважительно относились к природе, то их бы «не взял никакой вирус»:

«Потому что лес это не просто богатство, но и здоровье. Почти половина территории Беларуси — это леса и болота. Много болота, но это также здравница. Не зря же в Европе защищают болота, ведь они являются главным источником кислорода».

Напомним, ранее мы сообщали, что Лукашенко раскритиковал Европу.