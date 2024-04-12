О том, что по мнению Лукашенко, призывы к нему, касающиеся вступления в войну с Украиной ишь играют «на руку» Североатлантическому Альянсу, поскольку именно страны-члены НАТО желают видеть Беларусь (РБ) стала «стороной конфликта», пишет «НБН», ссылаясь на видеозаявление беларусского диктатора, обнародованное в Telegram-канале кремлевского пропагандиста Павла Зарубина.

Помимо вышеуказанный опасений, Лукашенко отказывается воевать против нашей страны на стороне РФ, поскольку Украина возвела мощные укреплений, расставила минные поля и сконцентрировала значительную группировку Сил Обороны у границы РБ.

Самоназначенный глава РБ добавил — если бы белорусы сегодня вступили в войну против Украины, то «это бы ничего не дало», так как рубеж с Беларусью «забаррикадирован так, что туда не подойти»: граница «заминирована и забетонирована полностью», и 120 000 украинских военных только ждут подобного вторжения.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, как отток бывших «вагнеровцев» из Беларуси отразится на возможностях ВС РФ.