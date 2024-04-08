О том, что экс-террористы ЧВК «Вагнер», работающие в Беларуси (РБ) в качестве инструкторов для заключенных/мобилизованных россиян (подписавших контракт с Минобороны РФ), которых потом отправляют на войну против Украины, в последнее время предпочитают сменить обстановку, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, подобная инструкторская деятельность, как и зарплата за нее, не устраивают «вагнеровцев», поскольку за участие в войне на Африканском континенте платят побольше. Таким образом, начался отток инструкторов-наемников, которые выбирают участие в войне в Африке.

В частности, сейчас количество «вагнеровцев» на территории Беларуси уменьшилось — с 500 человек до 400 человек. Таким образом, если данная динамика сохранится, заключенных и мобилизованных для войны с Украиной станет некому муштровать, то есть необученных оккупантов будут прямо из военкомата отправлять на передовую, что снизит потенциал армии Путина.

Ранее мы писали о том, какие суммы предлагают «вагнеровцы» украинцам на ВОТ за участие в войне в Африке.