О том, что Белорусское направление по-прежнему сохраняет высокую степень опасности Украины, поскольку РБ не прекращает поддерживать государство-террорист в текущей войне, а также какая сейчас ситуация на этом участке границы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, на данный момент на территории Беларуси не фиксируется достаточного количества военных для осуществления нового наступления на Украину, однако все может измениться. Впрочем, обстановка на этом направлении контролируется, а защитники нашей страны наращивают свой оборонный потенциал.

Однако, «вторая армия мира», используя различные типы вооружения продолжают наносить удары по приграничью — Сумской, Черниговской и Харьковской областях, что усложняет процесс возведения укреплений на самих рубежах, и по этой причине инженерные подразделения делают все максимально близко к ней. Кроме того, не прекращается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, в особенности, со стороны Сумской области.

Ранее мы писали о том, что в НАТО оценивали вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси.