Решение принято – Путин во время совещания разозлился из-за бездействия российских чиновников
Президент РФ Владимир Путин достаточно эмоционально общался с чиновниками во время очередного совещания. Разозлило президента РФ то, что чиновники не спешат ремонтировать дороги в Амурской области. Российский журналист Дмитрий Смирнов обнародовал видеофрагмент совещания, на котором Путин резко критикует чиновников.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter-аккаунт Дмитрия Смирнова.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с чиновниками достаточно эмоционально отреагировал на то, что в Амурской области до сих пор не отремонтированы дороги после паводков. По словам Путина, проблема здесь не в деньгах, так как денежных средств для ремонта дорог достаточно. По его словам, проблема в бездеятельности.
Путин заявил, что в Амурской области люди «ездят по колдобинам». Он иронично посоветовал чиновникам самим проехаться по таким дорогам.
«Решение принято, а результата нет. Вся завязло в каких-то процедурах! Дороги, размытие паводком в Амурской области, из-за проволочек до сих пор не восстановлены. Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, поймете, что надо быстрее действовать», — заявил Путин.
Путин: Решение принято, а результата нет. Все завязло в каких-то процедурах! Дороги, размытые паводком в Амурской области, из-за проволочек до сих пор не восстановлены. Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, поймете, что надо действовать побыстрее pic.twitter.com/P7UjRxxXPC
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 27, 2020
«Да подожди, подожди! Мы не об этим, как в деревне говорят, мы о другим!»: В разговоре с главой минприроды Путин перешел на «деревенский» pic.twitter.com/dvZ67a5I0X
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 27, 2020
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