Решение принято – Путин во время совещания разозлился из-за бездействия российских чиновников

За рубежом
Ольга Гергелюк0

Президент РФ Владимир Путин достаточно эмоционально общался с чиновниками во время очередного совещания. Разозлило президента РФ то, что чиновники не спешат ремонтировать дороги в Амурской области. Российский журналист Дмитрий Смирнов обнародовал видеофрагмент совещания, на котором Путин резко критикует чиновников.

Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter-аккаунт Дмитрия Смирнова.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с чиновниками достаточно эмоционально отреагировал на то, что в Амурской области до сих пор не отремонтированы дороги после паводков. По словам Путина, проблема здесь не в деньгах, так как денежных средств для ремонта дорог достаточно. По его словам, проблема в бездеятельности.

Путин заявил, что в Амурской области люди «ездят по колдобинам». Он  иронично посоветовал чиновникам самим проехаться по таким дорогам.

«Решение принято, а результата нет. Вся завязло в каких-то процедурах! Дороги, размытие паводком в Амурской области, из-за проволочек до сих пор не восстановлены. Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, поймете, что надо быстрее действовать», — заявил Путин.

Ранее мы сообщали, что сбежавший в РФ экс-депутат Марков начал угрожать Украине. 


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