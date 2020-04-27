Сотрудник российской спецслужбы хотел отравить мэра Праги и главу района, которые были инициаторами свержения памятника советскому военному
Сейчас мэр Праги Зденека Гржиба и глава района Прага-6 Ондржей Коларжа находятся под круглосуточной охраной полиции.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.
Так, по данным чешских СМИ, ещё в начале апреля в Прагу прибыл сотрудник российской спецслужбы, который и привез с собой яд. Им он хотел отравить Гржиба и Коларжа.
Отмечается, что сотрудник спецслужбы РФ прибыл в Прагу имея при себе дипломатический паспорт. Его встретил автомобиль российской дипломатического учреждения и отвез прибывшего в посольство.
В интервью «Эхо Москвы» мэр Праги отметил, что не может разглашать информацию о том, как полиция узнала о готовящемся на него покушении:
«Всё, что я могу вам сказать, что о намерениях меня отравить узнали на католическую Пасху».
Гржиба также отметил, что не может быть на 100% уверенным, что к покушению причастны российские спецслужбы. Он лишь отметил, что его дом под охраной полиции, а на роботу его везут автомобилем.
Мэр Праги также не знает, стоит ли связывать покушение с тем, что он поддерживал свержение памятника советскому офицеру Ивану Коневу:
«Я мэр Праги и я не могу мешать решению районов. А памятник — это имущество одного из районов. Я прекрасно понимаю, что в других странах система правления построена по-другому… Но я придерживаюсь нашей конституции».
Добавим, что памятник маршалу Ивану Коневу был демонтирован в Праге в начале апреля. Его перенесут в Музей памяти 20 века. После демонтажа памятника в Чехии, Следственный комитет РФ открыл уголовное производство.
Напомним, ранее мы писали, что в Чехии неизвестный убил 6 человек.