Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт главы чешского внешнеполитического ведомства (МИД) Яна Липавского, чиновник резко осудил вчерашний российский удар баллистической ракетой «Искандер-М» по центральным районам Кривого Рога.

Исходя из слов Липавского, запуск баллистической ракеты по детской площадке является вовсе не войной, а безусловным варварством.

Высокопоставленный функционер добавил — мысли чешского населения сейчас с семьями погибших, а также с теми людьми, которые защищают свою страну от российского террора, резюмировав:

Чехия стоит с вами [Украиной].

Следует отметить, что оборонное ведомство государства-террориста попыталось «обелить» свое циничное преступление, распространив «высокоточный» фейк относительно поражения баллистическим «Искандером-М» так называемого «места проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами».

Ранее мы писали о том, что спасатели уточнили данные о жертвах массированного российского обстрела Кривого Рога.