Глава правительства Чехии во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским 5 мая заявил, что с начала этого года Киев получил от Праги полмиллиона снарядов для обеспечения ВСУ, информирует издание «НБН».

Фиала выразил надежду на то, что его страна продолжит передавать Украине боеприпасы большого калибра. Также премьер напомнил, что Прага выступала посредником при поставках 2000 единиц тяжелой техники.

Напомним, 4 мая в ходе пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом Зеленский заявил, что Киев ожидает получить от Праги 1,8 миллиона снарядов в этом году.

Президент похвалил «чешскую инициативу», сообщив, что в прошлом году союзник очень помог в обеспечении Сил обороны артиллерийскими боеприпасами, поэтому Украина рассчитывает на результативное сотрудничество в 2025-м.

Как сообщалось, по данным СМИ, в европейских странах не хватает тротила и пороха для производства снарядов.