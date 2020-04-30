Песков сделал важное заявление о будущем россиян: ситуация вышла из-под контроля

Российская Федерация переживает тяжелые времена. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал неутешительный прогноз для своих соотечественников. Он заявил, что ситуация в стране стала полностью непредсказуемой.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Он отмечает, что кризис после коронавируса крайне непредсказуем. Даже верхушка власти не имеет представления, каким станет будущее России и что ждет простых россиян.

«За пандемией следует острый кризис и это вполне очевидно. Удручает то, что никто не может точно сказать, насколько глубоким станет кризис для России», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация настолько непредсказуема, что в данный момент попросту нет экономистов, которые могли бы дать прогноз с высокой достоверностью.

Песков считает, что каждая страна принимает меры соответствующие их возможностям. В данный момент Россия подготовила два пакета мер, которые кажутся наиболее актуальными.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия признала поражение перед Польшей: «Газпром» готов к огромным уступкам.