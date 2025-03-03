Разведка Великобритании заявила, что в Российской Федерации вырос показатель инфляции, поэтому кремлевский диктатор будет вынужден увеличить расходы на ведение боевых действий против Украины.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

В отчете разведки сказано, что в этом году инфляция в стране-агрессоре, как прогнозируется, будет выше целевого показателя Центробанка РФ в 4%. ЦБ старался снизить инфляцию путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года, однако усилия ведомства не дадут результата в ближайшем будущем.

Разведка Великобритании убеждена, что большинство корпоративных дефолтов произойдут в гражданских отраслях государства-террориста, что еще больше увеличит зависимость от ВПК для стимулирования экономической активности.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказывал, что день войны РФ обходится в почти миллиард долларов, Москва на боевые действия тратит 41% бюджета. Генерал отмечал, что россияне «будут балансировать», пока у них есть газ, нефть, драгоценные металлы и камни.

Напомним, британская разведка рассказала, как изменилась оккупационная армия Путина после трех лет полномасштабной войны.