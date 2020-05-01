С 4 мая в Германии начнут смягчать меры карантина

Уже с понедельника в Германии откроют музеи, церкви, детские площадки, выставки и зоопарки. Конечно же, при условии придерживания строгих санитарных норм.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DW«.

При этом, отметила канцлер Ангела Меркель, власти в федеральных землях смогут сами решать, можно ли открывать храмы. Разрешат также проводить некоторые религиозные мероприятия, такие как венчание, крестины и поминки.

Что касается открытия более людных мест, таких как рестораны, то, по словам Меркель, это на данный момент проблематично, так «невозможно проверить, будут ли люди, сидящие за одним столом родственниками или нет»:

«Это промежуточный шаг в борьбе с пандемией. На следующей неделе мы расскажем о дополнительных послаблениях».

Несмотря на смягчение мер карантина, жителям Германии всё равно придется придерживаться правили социальной дистанции:

«Вакцины или лекарств от коронавируса нет. Поэтому наша главная цель сейчас — делать всё, что замедлить распространение вируса. И я думаю, мы уже достигли некоторых успехов в этом вопросе».

Напомним, ранее мы сообщали, когда в Украине начнется смягчение мер карантина.