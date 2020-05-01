Трамп готов отомстить Китаю за коронавирус: президент США рассказал о своих планах

Глава Белого дома готов возобновить торговую войну с Поднебесной из-за пандемии коронавируса. Дональд Трамп уверен, что именно Китай виноват в появлении опасного вируса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Reuters.».

В четверг, 30 апреля, глава Белого дома Дональд Трамп в который раз заговорил о том, что готов отомстить Китаю за появление коронавируса в мире. Президент США заявил, что готов ввести новые пошлины на товары из Китая из-за пандемии COVID-19.

Трамп отметил, что в январе США и Китай подписали торговый договор… Но из-за распространения коронавируса этот документ просто уходит на второй план:

«Мы подписали торговый договор… Китай должен был покупать у нас много чего. Но знаете, этот вопрос сейчас ушел на второй план. Сейчас мы должны думать о коронавирусе».

На вопрос журналистов, могут ли США прекратить выплачивать долговые обязательства перед Китаем, Трамп сказал:

«Ну я могу сделать кое-что другое. Я могу сделать то же самое, но уже за большие деньги. Я могу просто ввести пошлины на китайские товары».

Такая риторика Трампа указывает на то, что он очень зол на Пекин из-за пандемии, ведь она привела к миллиону заболевших только в США, унесла десятки тысяч жизней американцев, вызвала экономический кризис в стране и снизила шансы Трампа победить на президентских выборах в США уже в ноябре сего года.

Двое американских политиков, которые дали комментарий на условиях анонимности рассказали, что в Белом доме сейчас полным ходом обсуждают, как наказать Китай:

«Обсуждается вопрос, каким способом можно сильно ударить по Китаю».

Напомним, ранее мы писали, что Трамп начал угрожать Китаю из-за коронавируса.