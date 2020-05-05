Парад Победы в Минске: Лукашенко пригласил на мероприятие Зеленского и Путина

Как известно, президент Республики Беларусь, даже в период пандемии коронавируса, не отказался от идеи провести военный парада в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне именно 9 мая.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «БелТа«.

И так как праздничное мероприятие всё-таки состоится, Александр Лукашенко решил позвать на него мировых лидеров. В частности, президентов Украины и России:

«Я публично приглашаю президентов других стран, хотя глав бывшего Советского Союза, приехать на парад в Минск».

Белорусский президент также добавил, что собраться нужно именно в Минске, так как именно его страна в то время приняла на себя первый удар:

«Мы больше всех пострадали во Второй мировой войне. Беларусь — это живой памятник тех ужасных событий».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко не будет отменять парад победы из-за коронавируса.