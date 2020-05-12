Мое требование остается непреклонным – Лукашенко рассказал, что должны делать безработные белорусы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не отрицает, что сейчас непростое время и многие белорусы остались без работы из-за пандемии коронавируса. Он советует гражданам Республики Беларусь самостоятельно заниматься поисками работы. Кроме того, он советует в это непростое время искать любую возможную работу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фраза. юа».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сегодня, 12 мая, провел встречу с чиновниками. Белорусский лидер затронул тему безработицы в стране. Лукашенко заявил, что он обращался к работодателям и руководителям предприятий с требованием не увольнять и не сокращать работников.

«Я категорически предупредил: всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным», — заявил Лукашенко.

А вот, что касается тех, кто уже потерял работу из-за пандемии коронавируса, то Лукашенко советует им искать новую работу. Он заявил, что чиновники должны поддерживать граждан, но и безработные, должны брать ситуацию в своих руки и искать выход из ситуации. По его словам, в столице Республики Беларусь – Минске, достаточно вакансий.

«У нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. Человек должен спокойно пережить это непростое время. Надо устроиться на другую работу. Может быть не совсем приемлемую и любимую»,- заявил президент Республики Беларусь.

Ранее мы сообщали, что российский политик Багдасаров предложил Москве присоединить «Л/ДНР».