Мое требование остается непреклонным – Лукашенко рассказал, что должны делать безработные белорусы
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не отрицает, что сейчас непростое время и многие белорусы остались без работы из-за пандемии коронавируса. Он советует гражданам Республики Беларусь самостоятельно заниматься поисками работы. Кроме того, он советует в это непростое время искать любую возможную работу.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фраза. юа».
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сегодня, 12 мая, провел встречу с чиновниками. Белорусский лидер затронул тему безработицы в стране. Лукашенко заявил, что он обращался к работодателям и руководителям предприятий с требованием не увольнять и не сокращать работников.
«Я категорически предупредил: всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным», — заявил Лукашенко.
А вот, что касается тех, кто уже потерял работу из-за пандемии коронавируса, то Лукашенко советует им искать новую работу. Он заявил, что чиновники должны поддерживать граждан, но и безработные, должны брать ситуацию в своих руки и искать выход из ситуации. По его словам, в столице Республики Беларусь – Минске, достаточно вакансий.
«У нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. Человек должен спокойно пережить это непростое время. Надо устроиться на другую работу. Может быть не совсем приемлемую и любимую»,- заявил президент Республики Беларусь.
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