Может исчезнуть сам: в Италии сделали неожиданное заявление о коронавирусе

Важное За рубежом
Христина Качоровська0
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Директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри доктор Джузеппе Ремуцци заявил, что коронавирус может исчезнуть сам, ещё до того, как от него придумают вакцину.

Коронавирус в мире
Коронавирус в мире. Фото — 24tv.ua

Таким мнением он поделился в эфире итальянского телеканала La7, пишет «НБН«.

Доктор отметил, что с каждым днем активно вируса становится всё слабее:

«У людей, которые заболели COVID-19 в мае, болезнь протекает в более легкой форме чем у тех, кто заболел в марте. Всё меньше пациентов нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ».

Ремуцци добавил, что если ситуация с коронавирусом будет и далее так развиваться, то вскоре сформируется коллективный иммунитет, который остановит пандемию.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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