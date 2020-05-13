Может исчезнуть сам: в Италии сделали неожиданное заявление о коронавирусе

Директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри доктор Джузеппе Ремуцци заявил, что коронавирус может исчезнуть сам, ещё до того, как от него придумают вакцину.

Таким мнением он поделился в эфире итальянского телеканала La7, пишет «НБН«.

Доктор отметил, что с каждым днем активно вируса становится всё слабее:

«У людей, которые заболели COVID-19 в мае, болезнь протекает в более легкой форме чем у тех, кто заболел в марте. Всё меньше пациентов нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ».

Ремуцци добавил, что если ситуация с коронавирусом будет и далее так развиваться, то вскоре сформируется коллективный иммунитет, который остановит пандемию.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.