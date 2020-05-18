Стало известно имя главного соперника Путина: Орешкин объяснил, кого опасается президент РФ

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что главным конкурентом Владимира Путина на выборах президента может стать мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что мэр Москвы Сергей Собянин может стать серьезным конкурентом Владимира Путина на президентских выборах. Политолог отметил, тот факт, что рейтинг мэра Москвы значительно вырос во время пандемии коронавируса в РФ, в отличие от рейтинга Владимира Путина.

По словам политолога, о том ведет ли Собянин свою собственную игру в борьбе за власть, станет ясно в сентябре. По словам Орешкина, если Собянин останется мэром Москвы, то это будет свидетельствовать о том, что у него нет амбиций стать президентом РФ.

Орешкин отметил, что Путин сейчас опасается конкурентов из-за падения своего рейтинга. По словам российского политолога, лидер Кремля может «вывести мэра Москвы из игры».

По словам Орешкина, еще одним препятствием для Собянина на пути к власти может стать отсутствие поддержки от политической элиты. Политолог считает, что в случае открытой борьбы за президентское кресло между Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным, российские чиновники поддержат президента Путина.

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