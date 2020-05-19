Лукашенко думает, что может скрыть масштабы катастрофы — Невзоров о коронавирусе в Беларуси

Российский публицист считает, что упрямость лидера РБ, который никак не признает опасность COVID-19, сыграет с ним злую шутку.

Об этом Александр Невзоров рассказал в эфире «Эхо Москвы«, пишет «НБН«.

В нем эксперт напомнил историю о том, как вице-мэр Новороссийска во время эпидемии коронавируса отправился на шашлыки со своей девушкой:

«Подобная ситуация сейчас в Беларуси. Только Лукашенко для себя устроил пикник по-масштабнее: на шампур своей президентской кампании он нанизывал 15 тысяч зрителей и участников парада Победы».

При этом, отметил Невзоров, белорусский президент может себе это позволить, ведь он на 100% контролирует СМИ и медицину в стране:

«Благодаря этому, он легко сможет скрыть последствия своей майской забавы… Хотя в современном мире что-то утаить очень трудно. Всё-таки, Лукашенко очень наивен. Он надеется, что скроет свои ошибки».

Публицист отметил, что упрямость Лукашенко будет иметь очень плачевные последствия… Подобны тем, что возникли в России после Пасхи:

«Ну конечно же в Беларуси будет полный кошмар. Сейчас мы видим там последствия Пасхи… К стати, из-за Пасхи сейчас Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших. И хотя в этом году все празднования были не такими масштабными, они всё же были и вывели нас на второе место».

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси уже более 30 тысяч заболевших коронавирусом.