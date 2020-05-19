Россия в Черном море бомбами уничтожила секретное оборудование: подробности

Российская Федерация использовала оружие ради уничтожения своей техники в акватории Черного моря. Речь идет об истребителе ВКС РФ. По оценке специалистов, его уничтожили для того, чтобы страны НАТО не узнали определенного рода данные.

Об этой информации сообщили российские СМИ, сославшиеся на источники в Минобороны РФ, передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутый инцидент случился 25 марта. Власти РФ проводили плановый полет в Черном море близ оккупированного Крымского полуострова. Однако ориентировочно в 20:10 по московскому времени судно исчезло с радаров. Из-за этого по тревоге поднялись экстренные службы.

Спасатели обнаружили, что истребитель упал недалеко от Феодосии. Затем было принято решение о полном уничтожении секретного оборудования, которое находилось на этом самолете.

Примечательно то, что возле Крыма в то время проводили свои учения военнослужащие НАТО. Специалисты сообщили, что, скорее всего, блок тоже хотел найти этот самолет. Причина тому следующая: судно относится к последнему классу российской модификации. Там есть передовые средства связи. По ним можно было бы расшифровать много данных и узнать планы РФ.

Однако Россия нашла судно, после чего уничтожила его. Российская Федерация не захотела, чтобы их секреты узнал Запад.

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