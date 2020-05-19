Россия в Черном море бомбами уничтожила секретное оборудование: подробности

За рубежом
Родион Власов0
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Российская Федерация использовала оружие ради уничтожения своей техники в акватории Черного моря. Речь идет об истребителе ВКС РФ. По оценке специалистов, его уничтожили для того, чтобы страны НАТО не узнали определенного рода данные.

Пейзаж
Пейзаж. Фото — Ecologynow.ru

Об этой информации сообщили российские СМИ, сославшиеся на источники в Минобороны РФ, передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутый инцидент случился 25 марта. Власти РФ проводили плановый полет в Черном море близ оккупированного Крымского полуострова. Однако ориентировочно в 20:10 по московскому времени судно исчезло с радаров. Из-за этого по тревоге поднялись экстренные службы.

Спасатели обнаружили, что истребитель упал недалеко от Феодосии. Затем было принято решение о полном уничтожении секретного оборудования, которое находилось на этом самолете.

Примечательно то, что возле Крыма в то время проводили свои учения военнослужащие НАТО. Специалисты сообщили, что, скорее всего, блок тоже хотел найти этот самолет. Причина тому следующая: судно относится к последнему классу российской модификации. Там есть передовые средства связи. По ним можно было бы расшифровать много данных и узнать планы РФ.

Однако Россия нашла судно, после чего уничтожила его. Российская Федерация не захотела, чтобы их секреты узнал Запад.

Напомним, Климкин рассказал, почему Украина не смогла вернуть Донбасс: признание экс-главы МИДа.


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