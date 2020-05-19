Трамп назвал ВОЗ «марионеткой Китая» и пригрозил выходом из организации

Американский президент обвинил Всемирную организацию здравоохранения в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Президент США Дональд Трамп отправил ВООЗ письмо с ультиматумом. В нем он обвинил организацию в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19 и заявил, что полностью прекратит их финансировать, если ситуация не изменится.

На улучшения ситуации Трамп дал ВОЗ 30 дней. Если по истечению этого времени изменений в положительную стороны не будет США грозится выйти из организации.

Сообщается также, что 18 мая Трамп назвал ВООЗ «марионеткой Китая». По мнению американского президента, бездеятельность организации помогла Китаю дезинформировать мир по вопросу болезни. Именно это, отмечает Трамп, привело к такому масштабному распространению коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса.