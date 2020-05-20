Конфликт Путина и Лукашенко: глава РФ ответил насчет несправедливой цены на газ

Глава Российской Федерации Владимир Путин оказался недовольным призывом Александра Лукашенко снизить цену российского газа для Беларуси. Он дал категорический отказ и продолжил продавать Беларуси газ дороже, чем Европе.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Ранее Лукашенко упрекнул Путина в том, что РФ продает Беларуси газ почти вдвое дороже, чем Германии и это совершенно нелогично в контексте истории. Глава РБ считает, что союзнические государства, которые вместе остановили Гитлера должны находить компромиссы и в торговой сфере, но Путин так не считает.

Путин заявил, что цены сейчас зависят от рыночной конъюнктуры и учета затрат и инвестиций поставщиков. Вопросы союзнических отношений и совместной истории оказались для Путину в данном контексте неинтересными. Он отметил, что пока не может дойти до согласия с белорусскими и армянскими коллегами в вопросе цены на газ, но на уступки РФ идти не собирается.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушков выступил против Жириновского: Кремль не допустит удара по власти.