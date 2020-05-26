Британский премьер заявил, что из-за коронавируса у него проблемы со зрением

За рубежом
Христина Качоровська0
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Борис Джонсон, который переболел коронавирусом в довольно тяжелой форме, заявил, что после выздоровления у него ухудшилось зрение.

Борис Джонсон
Борис Джонсон. Фото — vedomosti.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Sky News».

Во время своей пресс-конференции Борис Джонсон пожаловался, что после выздоровления от COVID-19 ему пришлось носить очки для зрения. И это впервые за всю его жизнь.

По словам политика, он связывает ухудшение зрения именно с перенесенным коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что у Бориса Джонсона и его возлюбленной родился ребенок.


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