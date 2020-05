Британский премьер заявил, что из-за коронавируса у него проблемы со зрением

Борис Джонсон, который переболел коронавирусом в довольно тяжелой форме, заявил, что после выздоровления у него ухудшилось зрение.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Sky News».

Во время своей пресс-конференции Борис Джонсон пожаловался, что после выздоровления от COVID-19 ему пришлось носить очки для зрения. И это впервые за всю его жизнь.

По словам политика, он связывает ухудшение зрения именно с перенесенным коронавирусом.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."

The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.

