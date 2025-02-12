Украинский лидер в интервью британскому изданию Тhe Guardian опроверг слухи о том, что Борис Джонсон, который на тот момент был главой правительства Великобритании, весной 2022 года отговаривал его от мирного договора с Россией.

Президент раскрыл, что Москва несколько раз выдвигала ультиматумы, на что он никогда не соглашался, пишет «НБН».

Гарант заявил, что Джонсон никак не влиял на его решения. Глава государства опроверг утверждения о том, что британский политик приезжал в Киев в апреле 2022 года, чтобы гарантировать отказ Украины от подписания мирного соглашения с Россией, о котором шла речь на переговорах в Стамбуле в марте. Зеленский обратил внимание на то, что кремлевскому диктатору очень нравится эта история.

Лидер украинцев добавил, что реальное давление на Киев относительно подписания мирного соглашения с Москвой к моменту визита Джонсона уже развеялось, кроме того, в апреле Силы обороны уже выбили захватчиков из пригородов столицы.

Отметим, в интервью президент назвал количество войск, которое РФ в течение года намерена подготовить в Беларуси.