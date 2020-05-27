В Беларуси уже почти 40 тысяч заболевших коронавирусом

Ежедневно в Республике Беларусь фиксируют около 1000 новых случаев COVID-19. При этом, власти страны упрямо отказываются признавать проблему и вводить карантин, а оппозиционные СМИ уверяют, что реально число заболевших куда выше, нежели в официальной статистике.

Об этом пишет «НБН«.

Так, согласно онлайн-карте распространения коронавируса, в Беларуси на сегодняшний день занимает 22 место в мире по числу заболевших коронавирусом. Здесь насчитывается 38 956 зараженных (+ 897 за день).

Число летальных исходов — 214, а 15 923 людей уже полностью вылечились.

Как отмечают в ВООЗ, темпы распространения коронавируса в Беларуси — одни из самых быстрых в Европе. Но, несмотря замечания Всемирной организации здравоохранения и недовольства внутри страны, Александр Лукашенко отказывается вводить карантин.

Более того, лидер РБ уверяет, что ситуация стабилизируется и через месяц ситуация с эпидемией в стране улучшится. В то же время, оппозиционные СМИ Беларуси отмечают, что в стране гораздо больше больных, нежели указывается в официальной статистике.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.