В России уже более 370 тысяч случаев коронавируса

Российская Федерация остается третьей страной в мире, по числу заболевших COVID-19. Опережают её лишь США, с более чем 1,5 млн заболевших и Бразилия, где почти 400 000 зараженных.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса в мире.

По состоянию на сегодняшний день в России насчитываться 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки болезнь выявили у 8 338 человек. Из этого количества 3 968 (+161 за день) скончались, а 142 208 пациентов уже вылечились.

Наибольшая часть заболевших припадает на столицу России: только в Москве зафиксировано 171 443 заболевших. Далее идут Московская область — 35 956, Санкт-Петербург — 14 463. В иных городах менее 10 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Песков вылечился от коронавируса.