Новые санкции против РФ: Песков сделал важное заявление о планах Кремля

Правительство США приняло решение одобрить новые санкции против «Северного потока-2». Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с важным заявлением о планах России после нового экономического удара со стороны Запада.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Песков отмечает, что в Кремле новость о санкциях восприняли «крайне негативно». «Северный поток-2» является крайне важным проектом для РФ. Экономический удар в эту область является ощутимо болезненным для всей России. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что санкции США не способны помешать осуществлению планов руководства Российской Федерации.

«Планы России остаются неизменными», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в РФ расценивают подобные ситуации с санкциями, как «факт недобросовестной конкуренции», который находится в противоречии с нормами этики и международного права. Россия решительно осуждает меры США.

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