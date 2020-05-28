США вышлют из страны тысячи китайских студентов — The New York Times

За рубежом
Христина Качоровська0
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В Администрации американского президента планируют отменить визы для китайских аспирантов и исследователей в США.

Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Фото- dw.com

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The New York Times«.

Как отмечают в издании, визы будут аннулировать тем студентам, у которых прямые связи с университетами, которые свою очередь имеют связи с Народно-освободительной армией КНР.

Такой шаг станет первым планом для ограничения доступа к китайским студентам, которые являются самой большой иностранной студенческой популяцией в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп раскритиковал Китай из-за коронавируса.


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