США вышлют из страны тысячи китайских студентов — The New York Times

В Администрации американского президента планируют отменить визы для китайских аспирантов и исследователей в США.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The New York Times«.

Как отмечают в издании, визы будут аннулировать тем студентам, у которых прямые связи с университетами, которые свою очередь имеют связи с Народно-освободительной армией КНР.

Такой шаг станет первым планом для ограничения доступа к китайским студентам, которые являются самой большой иностранной студенческой популяцией в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп раскритиковал Китай из-за коронавируса.