Есть два способа смещения Путина – Пионтковский сообщил, как можно лишить президента РФ поста

Важное За рубежом
Родион Власов0

Оппозиционер из Российской Федерации считает, что существует только несколько способов сместить президента РФ со своего поста. И один из них, стоит отметить, не отличается особой гуманностью, поскольку предусматривает физический вред российскому президенту.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — Unian.net

Об этой информации сообщили «Экономические Новости», сославшиеся на росСМИ, передает «НБН».

«Есть два способа смещения Путина. Первый, он же самый простой, — если в СМИ объявят о том, что он умер от сердечного приступа или инфекции COVID-19. Второй же способ – это назначение его на должность формального уровня. Но при этом она не должна иметь какие-то механизмы власти», — сообщил Андрей Пионтковский.

После этого политик сообщил о том, что психические состояние президента РФ оставляет желать лучшего. По его словам, Владимир Путин сейчас находится в таком положении, что нужно будет уже очень скоро решать вопрос о его смещении с должности.

Напомним, Чубаров рассказал, возможно ли скоро полномасштабное вторжение России в Украину: подробности.


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