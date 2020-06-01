Есть два способа смещения Путина – Пионтковский сообщил, как можно лишить президента РФ поста

Оппозиционер из Российской Федерации считает, что существует только несколько способов сместить президента РФ со своего поста. И один из них, стоит отметить, не отличается особой гуманностью, поскольку предусматривает физический вред российскому президенту.

Об этой информации сообщили «Экономические Новости», сославшиеся на росСМИ, передает «НБН».

«Есть два способа смещения Путина. Первый, он же самый простой, — если в СМИ объявят о том, что он умер от сердечного приступа или инфекции COVID-19. Второй же способ – это назначение его на должность формального уровня. Но при этом она не должна иметь какие-то механизмы власти», — сообщил Андрей Пионтковский.

После этого политик сообщил о том, что психические состояние президента РФ оставляет желать лучшего. По его словам, Владимир Путин сейчас находится в таком положении, что нужно будет уже очень скоро решать вопрос о его смещении с должности.

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