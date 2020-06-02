Якутского шамана, который хотел «скинуть» Путина, отправили на принудительное лечение

Во вторник, 2 июня, суд Якутии принял решение удовлетворить иск от республиканского психоневрологического диспансера, который ходатайствовал о принудительном лечении Габишева Александра.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

В заключении медучреждения указывает, что якутский шаман болен «переоценкой личности», так как бредит идеями «навредить российскому правительству и скинуть Путина».

По данным СМИ, перед началом сегодняшнего судебного заседания, полицейские без каких-либо объяснений задержали нескольких свидетелей защиты. Одного из них, блогера Сергея Тихого даже пришлось госпитализировать: во время задержания его толкнул полицейский. После падения свидетель сильно ударился и потерял сознание.

Отметим, что и мэр Якутска, Сардана Авксентьева, у себя в Instagram высказалась против преследования шамана Габишева. По её словам, это — выборочное наказание человека, с трагичной судьбой.

Напомним, ранее мы писали, что в соцсетя сообщили о похищении якутского шамана.