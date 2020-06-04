Лукашенко отправил правительство в отставку: президент РБ объяснил причины неожиданного решения
Действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял новый указ, согласно которому он уволил уже бывших политиков государства. Белорусский лидер объяснил такую инициативу разрастающимся кризисом из-за пандемии коронавируса.
Об этой информации сообщили корреспонденты Deutsche Welle, сославшиеся на белорусские СМИ, передает «НБН».
Отмечается, что совсем недавно президент, как сообщают инсайдеры, провёл опрос по поводу новых политических представителей в Беларуси. Также Лукашенко подметил, что из-за ситуации с COVID-19 было бы несуразным заменять абсолютно всех действующих членов в правительстве.
Позже Лукашенко отметил, что все-таки, в данный момент весь мир стал на линию никогда ещё не бывавшего экономического кризиса, который во многих странах повлек за собой многочисленные финансовые убытки и денежные потери.
«Нужно понимать, что дальнейшие последствия данной ситуации с кризисом будут очень серьезными для всех граждан. Поэтому и резкая замена правительства была бы негуманной. Но и бездействовать мы не можем», — сообщил он.
Про намерение сделать новый состав нового правительства президент говорил еще и 25 мая текущего года, а спустя 4 дня, 29 мая, выступив на одном из тракторных заводов в городе Минск, он снова вернулся к затронутой теме о замене чиновников.
Таким образом Лукашенко отправил в отставку определенное количество политиков. Точное их число пока не сообщалось. Возможно, информация появится временем позже.
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