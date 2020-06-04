Невзоров раскрыл схему действия пиарщиков Кремля: журналист о построении пропаганды

Российский журналист Александр Невзоров рассказал, как действуют те, кто пиарит властей РФ и устраивает пропаганду. Он сообщил, что в этом плане задействованы человеческие комплексы, а также интеллект, которые, в совокупности, достигают нужного эффекта.

Об этой информации сообщил Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Интеллигенция России в данный момент включила собственные ядовитые фонтаны на полную катушку. Что же говорят об этом пиарщики Кремля? Они говорят, мол, это же не для вас, а для тупых людей. Они говорят, что работают на большинство, и оно решает в стране все, а не вы, либеральные выродки», — сообщил Невзоров в самом начале.

После этого он сказал, что пиарщики и пропагандисты, прикрываясь большинством, взращивая в нем комплексы, ненависть и страхи, могут манипулировать несогласными. И при этом, как заявил Невзоров, такое совершается вполне демократическим путем, о котором там напоминает России Европа.

«Смешно то, что рекламные ролики, где нам показывают великих депутатов или загнивающую Америку даже уже не скрывают свое отношение к этому большинству, то есть к своему зрителю. Они прямо заявляют о том, что население – идиоты», — сообщил он следом.

В конце Невзоров рассказал о своих надеждах, что большинство когда-то образумится, и перестанет вестись на схемы Кремля, будучи обычными винтиками в этой системе пиара и пропаганды.

«Герои всей этой пропагандистики уже начинают бузеть и ссылаться на то, что власти воспользовались их слабоумием. Это уже делал известный нам Лебедев, который говорил, что не понял даже того, как его туда втянули. Стоит задуматься, как эта схема негласно втягивает других людей в это темное логово», — подытожил он.

Напомним, техническая неполадка поставила Соловьева в очень неловкое положение: нервы пропагандиста не выдержали.