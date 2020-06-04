Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее разрывом договора в военной сфере

В КНДР готовы разорвать договор с Южной Кореей, который предусматривает снятие напряжение на границе государств.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Йо Чен, сестра Ким Чен Ына и замглавы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи обвинила Южную Корею в распространении пропагандистских листовок и отметила, что это не останется без соответствующей реакции:

«Даже не сомневаюсь, что власть Южной Кореи будет серьезно отвечать, если не остановит эту ситуацию».

Как отметила политик КНДР, пропагандистские листовки попадают на территорию Северной Кореи благодаря воздушным шарикам, которые как раз запускают из Южной Кореи:

«Если эти листовки и далее будут попадать к нам, то мы разорвем договор Север-Юг в части военной сферы, который и так не несет никакой ценности. Мы также готовы прекратить общею работу над индустриальным парком «Кесон» и закрыть отделение связи «Север-Юг»».

Напомним, ранее мы писали, что сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР.