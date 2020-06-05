Ангела Меркель больше не хочет быть канцлером Германии

Политик снова заявила, что не собирается ещё на пятый срок оставаться канцлером Федеративной Республики Германия.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DW«.

На вопрос журналиста, будет ли она в 2021 году снова баллотироваться на должность председателя правительства, Меркель дала отрицательны ответ:

«Нет, правда, нет. Это вполне твердое решение».

Отметим, что Меркель и ранее не единожды заявляла, что больше не планирует становиться канцлером Германии. Но так как граждане Германии вполне положительно оценили работу правительства в условиях пандемии коронавируса, пошли слухи, что Меркель будет баллотироваться ещё на пятый срок.

Напомним, ранее мы писали, что Меркель сравнили с Гитлером.