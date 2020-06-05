Разорение богатейшего россиянина: катастрофа в Норильске изменила расстановку сил в РФ

Богатейший миллиардер Российской Федерации Владимир Потанин понес огромные убытки в связи с Норильской катастрофой. Основной владелец ГМК «Норильский никель» практически в один миг потерял 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Данная ситуация всерьез пошатнуло экономическое первенство Потанина, но он все еще остается богатейшим человеком России с капиталом в 25 млрд долларов. Падение активов Потанина напрямую связанно со снижением стоимости «Норникеля» на 8%.

За один день Потанин попал в тройку самых обедневших миллиардеров мира, что серьезно повлияло на расстановку экономических сил в РФ. Его братьями по несчастью стали Марк Цукенберг и Цинь Иньлинь.

Стоит отметить, что ЧП в Норильске привело не только к экономическим потерям, но и к огромному урону окружающей среде. Из-за аварии 21 тысяча тонн топлива вылилась в реки и на почву. Глава РФ Владимир Путин уже поручил правоохранителям расследовать обстоятельства случившегося ЧП.

Напомним, как сообщалось ранее, череда бедствий в РФ: Путин выступил с важным заявлением.