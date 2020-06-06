Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии

Байден стал победителем в праймериз от демократов и теперь становится официальным участником выборов президента США.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

Бывший американский вице-президент Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США от Демократических сил. На выборах, которые пройдут уже 3 ноября 2020 года он будет соперничать с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Американская избирательная система предусматривает, что кандидат должен иметь поддержку как минимум 1991 делегата. На вчерашних прймериз кандидатуру Байдена поддержали даже больше делегатов:

«Для меня было честью соревноваться с такими достойными кандидатами от Демократической партии. Я могу с уверенностью сказать, что на эти выборы мы пойдем единым целом».

По сути, эти праймериз не имели никакого значения, ведь о том, что Байден будет кандидатом от демократов стало известно ещё в апреле, когда ещё один потенциальный кандидат Берни Сандерс отказался от участия в избирательной гонке и поддержал Байдена.

Позже Байдена поддержали ещё одна кандидатка от Демократов и экс-президент США Барак Обама.

Напомним, ранее мы писали, что Байден увеличивает отрыв от Трампа.