Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии

За рубежом
Христина Качоровська0
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Байден стал победителем в праймериз от демократов и теперь становится официальным участником выборов президента США.

Джо Байден
Джо Байден. Фото — radiosvoboda.org

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

Бывший американский вице-президент Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США от Демократических сил. На выборах, которые пройдут уже 3 ноября 2020 года он будет соперничать с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Американская избирательная система предусматривает, что кандидат должен иметь поддержку как минимум 1991 делегата. На вчерашних прймериз кандидатуру Байдена поддержали даже больше делегатов:

«Для меня было честью соревноваться с такими достойными кандидатами от Демократической партии. Я могу с уверенностью сказать, что на эти выборы мы пойдем единым целом».

По сути, эти праймериз не имели никакого значения, ведь о том, что Байден будет кандидатом от демократов стало известно ещё в апреле, когда ещё один потенциальный кандидат Берни Сандерс отказался от участия в избирательной гонке и поддержал Байдена.

Позже Байдена поддержали ещё одна кандидатка от Демократов и экс-президент США Барак Обама.

Напомним, ранее мы писали, что Байден увеличивает отрыв от Трампа.


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