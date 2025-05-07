46-й президент США в интервью BBC в очередной раз заявил, что РФ не остановится, если ей отдать часть украинских территорий в рамках мирного соглашения. По его словам, те, кто верит в обратное, – дураки, информирует издание «НБН».

Бывший глава Белого дома осудил посягательство Трампа на Панамский канал, Канаду и Гренландию, отметив, что Америка выступает не за конфискацию, а за свободу и демократию.

Также он пристыдил президента США, который говорит о том, что Украина должна уступить России часть своих территорий для достижения мира. Байден назвал такую политику «современным умиротворением», а отношение администрации Штатов к кремлевскому диктатору «благосклонным».

Бывший лидер американцев обратил внимание на обеспокоенность Европы по поводу того, что Штаты могут перестать быть лидером и союзники не смогут на них положиться. Политик опасается, что членам НАТО, которые являются соседями РФ, придется пойти на уступки Москве, если она получить часть украинских регионов.

Напомним, в МИД Литвы предупредили о последствиях имитации мира в Украине.