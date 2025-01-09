Агентство Reuters, пишет, что на этой неделе Байден введет новые санкции против экономики страны-агрессора, информирует издание «НБН».

Неназванный американский чиновник рассказал СМИ, что этот шаг главы государства станет частью мер по укреплению военных возможностей Украины до возвращения Трампа в президентское кресло.

Собеседник журналистов уточнил, что пока нет подробностей о санкционном ударе, который лидер американцев нанесет по РФ в последние дни своего президентства, однако его помощники информируют команду 47-го главы государства о соответствующих действиях администрации.

Источник сообщил, что параллельно Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты класса «воздух-земля» и для ПВО, а также вспомогательное оборудование для самолетов F-16.

Руководство Штатов старается поставить ВСУ в наиболее выгодное положение на фронте, чтобы Киев получил рычаги давления на возможных переговорах с Москвой.

Напомним, у Байдена подсчитали убытки РФ из-за прекращения транзита газа Украиной в Европу.