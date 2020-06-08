Наемники из Российской Федерации попали на допрос, в ходе которого рассказали о том, как Кремль ведет международную войну. По их словам, Путин хочет создать военную базу в Ливии, чтобы воспрепятствовать политике США.

Об этой информации сообщили корреспонденты Guildhall, передает «НБН».

Отмечается, что наемники в самом начале рассказали о деятельности сил во время операции «Вулкан гнева». Пленники Максим Шугалей и Самер Суэйфан сообщили, что сотрудники одной из компаний РФ занимались сбором информации о военной, а также экономической ситуаций в Ливии.

Кроме того, наемники подтвердили, что ранее встречались с сыном диктатора Муамара Каддафи. Известно, что его сын Сейфульислам является террористом, которого уже давно объявили в международный розыск.

Также выяснилось, что российским наемникам помогали двое агентов. Ими были подготовлены фейковые печати, чтобы проводить финансовые операции.

В конце специалисты изъяли документацию, в которой говорится о том, что Кремль планировал создать в Ливии военную базу. Причиной является помеха аналогичным планам Соединенных Штатов в регионе.

В конце наемники признались, что Россия также хотела бы обеспечить полный контроль над нефтью и газом в Ливии.

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