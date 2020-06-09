Шевцова раскрыла, к чему Путин готовит Россию: эксперт о реальных причинах поправок в Конституцию

Стало известно о том, для чего президент России Владимир Путин вводит новые изменения в Конституцию, а также обнуляет свой срок президента. Как оказалось, тому есть несколько причин: первая – он препятствует появлению нового Горбачева, избавляясь попутно от конституционных пережитков Ельцина, и вторая – прямая преемственность власти для тех, кто в данный момент находится у руля страны.

Такое мнение выразила доктор исторических наук и политолог Лилия Шевцова, передает «НБН» со ссылкой на статью в «НВ».

«Путин заинтересован в том, чтобы в стране не было нового Горбачева. Закрываются все возможности для этого. Также Кремль избавляется от конституционного прошлого Ельцина. Хотя и пережитки Ельцина не исключают самодержавия, но они позволяют смену политического лица, то есть правящего клана», — сообщила она в самом начале.

После этого она сообщила, что Кремль в данный момент занимается цементировкой своего политического режима.

«Власти хотят укрепить преемственность права на свои должности. Однако хотят они это сделать без мнения общества и прочей головной боли», — сообщила она в конце.

Напомним, в «ОПЗЖ» открыто поддержали Россию: скандальное заявление распространилось в соцсетях.