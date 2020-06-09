В Беларуси уже более 50 тысяч заболевших коронавирусом

Республика Беларусь вышла на 23 место в мире по количеству зараженных вирусом COVID-19. На сегодняшний день здесь зафиксировано более 50 тысяч случаев заболевания.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса.

Так, согласно данным карты, в Беларуси выявлено 50 265 случаев коронавируса. Из них 812 только за последние сутки.

Общее число людей, которые скончались от коронавируса в Беларуси — 282 (+ 6 за последние сутки), а число выздоровевших — 24 506.

Несмотря на то, число заболевших в стране каждый день увеличивается практически на 1000 человек, власти не собираются вводить карантин или другие ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.

Напомним, ранее мы Лукашенко заявил, что Беларусь ещё месяц будет «барахтаться» с коронавирусом.