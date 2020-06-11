В России коронавирусом заболело более полумиллиона человек

Только за прошедшие сутки в Российской Федерации было выявлено более 8 тысяч новых случаев заражения.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса.

На сегодняшний день, 11 июня, в России зафиксировано 502 436 случаев COVID-19. РФ продолжает занимать 3 место в мире, по числу зараженных опасным вирусом.

Несмотря на то, что число заболевших быстро растет(ежедневно добавляется 8-9 тысяч новых случаев), власть решили слегка ослабить карантин в стране.

Также сообщается, что число летальных случаев от коронавируса в России равно 6 532. при этом, в ВООЗ ставят под сомнение официальные данные РФ о смертности. В организации отмечают, что учитывая число заболевших, количество летальных исходов довольно маленькое.

Ранее в СМИ была информация, что Кремль скрывает около 70% смертей от коронавируса, но российские власти все обвинения откидают.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.