Первооткрыватели коронавируса сделали новый неутешительный прогноз для человечества – риск очень велик

Власти Китая сообщили мировой общественности о неутешительных прогнозах своих экспертов насчет угрозы коронавируса. Новая вспышка на крупнейшем оптовом рынке Пекина стала доказательством высокой степени риска начала новой мощной волны заражений.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

С официальным заявлением выступил глава пресс-службы правительства Китая Сюй Хэцзянь. Он заявил, что власть готова принимать экстренные решительные меры, проводить тщательные проверки и экспертизы.

Ситуация оказалась столь серьезной, что власти Китая объявили военное положение. Стоит отметить, что Китай возлагал большие надежды на то, что им уже удалось преодолеть опасность коронавируса, но радость может оказаться преждевременной. Аналогичные ситуации с поспешными выводами о победе над коронавирусом могут проявляться и в других странах. Эксперты предупреждают о том, что риск мощного возврата коронавируса очень велик и крайне важно соблюдать меры предосторожности.

Напомним, как сообщалось ранее, Челябинск выступил против Путина: подробности смелого заявления местных властей о параде Победы.